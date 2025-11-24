DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.862 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagabend mit Verlusten

24.11.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 207,55 USD ab.

Das Papier von T-Mobile US befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 207,55 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte T-Mobile US-Aktie bei 205,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,88 USD. Bisher wurden heute 633.827 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 33,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,46 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,90 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,60 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 283,75 USD an.

Am 23.10.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,06 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren

NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

