NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Signale und Trends sowie die Übernahme von UScellular an. Er hob dabei insbesondere die Anzahl neuer Vertragskunden in seinem Modell auf 850.000, was laut seiner Aussage immer noch zu niedrig sein könnte./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 237,96		 Abst. Kursziel*:
26,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 237,95		 Abst. Kursziel aktuell:
26,08%
Analyst Name:
Sebastiano Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:01 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
25.07.25 T-Mobile US Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

