T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Montagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 207,73 USD.

Die T-Mobile US-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 207,73 USD. In der Spitze büßte die T-Mobile US-Aktie bis auf 206,96 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 208,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.912 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 199,46 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 4,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Am 23.10.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,96 Mrd. USD im Vergleich zu 20,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

