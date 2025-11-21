T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 209,17 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 209,17 USD. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 206,68 USD aus. Bei 207,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 774.267 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. 32,18 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,60 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,06 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

