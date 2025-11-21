T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 207,73 USD.

Die T-Mobile US-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 207,73 USD abwärts. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 206,68 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 207,87 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 313.541 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 24,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 199,46 USD. Mit Abgaben von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,60 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 04.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,06 USD je T-Mobile US-Aktie.

