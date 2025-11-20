T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 210,26 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 210,26 USD. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 209,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 482.404 Stück.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 23,95 Prozent niedriger. Bei 199,46 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 5,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,60 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 283,75 USD an.

T-Mobile US gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 04.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,06 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

