T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend verlustreich

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 211,70 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 211,70 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 210,29 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 212,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 381.234 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Bei 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 199,46 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 5,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,60 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 283,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,06 USD je T-Mobile US-Aktie.

