T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Anleger zeigten sich zuletzt bei der T-Mobile US-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 211,44 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 211,44 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 212,08 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 210,77 USD. Bei 211,32 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 79.090 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 23,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 199,46 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 5,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,60 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie an.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 04.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren

NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen