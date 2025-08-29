Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 31

Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 32

Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 34

Das Börsenspiel Trader 2025 startet am Montag! Erfahren Sie alles Wichtige in diesem Video.

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag

So funktionieren Hebelprodukte – Lernen Sie die Funktionsweise von Turbo-, Faktor- und Standard-Optionsscheinen kennen

Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 35

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Heute im Fokus

USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK hynix unter die Lupe. Triton verkauft RENK-Anteile. Mehrheit für MFE eröffnet ProSiebenSat.1 neue Perspektiven. PayPal will Händler nach Milliarden-Panne auszahlen. US-Zollfreiheit für Pakete endet. K+S-CEO erhält Vertragsverlängerung. tonies-Aktie beflügelt nach Analystenlob. Schaeffler: Citigroup sieht neuen "Champion". Gerresheimer mit neuem CFO.