01.09.25 10:04 Uhr
Euro-Dollar-Kurs: Weshalb sich der Euro nach oben bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,17 US-Dollar gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3607 CNY 0,0236 CNY 0,28%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8668 GBP 0,0010 GBP 0,12%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1406 HKD 0,0266 HKD 0,29%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
172,4200 JPY 0,5700 JPY 0,33%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1726 USD 0,0037 USD 0,31%
Charts|News

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1724 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1658 (Donnerstag: 1,1676) US-Dollar festgesetzt.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro etwas. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben werde.

"Spannender könnte der US-Arbeitsmarkt werden, der die letzten wichtigen Daten für den kommenden Fed-Zinsentscheid Mitte des Monats liefert", schreiben die Experten der Dekabank. Der Arbeitsmarktbericht für den Monat August wird am Freitag veröffentlicht. Das Finanzhaus erwartet erneut einen sehr geringen Beschäftigungsaufbau. Dies dürfte die Zinssenkungserwartungen verstärken.

Aus den USA werden zum Wochenstart keine Impulse erwartet, sollte US-Präsident Donald Trump nicht gerade wieder einmal unerwartet etwa gegen die Fed schießen. Die Märkte bleiben dort wegen eines Feiertags geschlossen.

/jsl/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nomad Soul / Shutterstock.com, PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images