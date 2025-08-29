Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Nike-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im August 2025 haben 6 Experten die Nike-Aktie analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 84,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,30 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 77,37 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|76,00 USD
|-1,77
|22.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|115,00 USD
|48,64
|20.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|93,00 USD
|20,20
|18.08.2025
|UBS AG
|63,00 USD
|-18,57
|14.08.2025
|Bernstein Research
|85,00 USD
|9,86
|11.08.2025
|RBC Capital Markets
|76,00 USD
|-1,77
|11.08.2025
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
