Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier! - Sieg gegen Union Berlin
Analystenmeinungen

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

31.08.25 22:30 Uhr
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Nike-Aktie.

Im August 2025 haben 6 Experten die Nike-Aktie analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 84,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,30 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 77,37 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets76,00 USD-1,7722.08.2025
Jefferies & Company Inc.115,00 USD48,6420.08.2025
JP Morgan Chase & Co.93,00 USD20,2018.08.2025
UBS AG63,00 USD-18,5714.08.2025
Bernstein Research85,00 USD9,8611.08.2025
RBC Capital Markets76,00 USD-1,7711.08.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Nike HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

