Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

31.08.25 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Nike-Aktie.

Im August 2025 haben 6 Experten die Nike-Aktie analysiert. 3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie. Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 84,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,30 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 77,37 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 76,00 USD -1,77 22.08.2025 Jefferies & Company Inc. 115,00 USD 48,64 20.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 93,00 USD 20,20 18.08.2025 UBS AG 63,00 USD -18,57 14.08.2025 Bernstein Research 85,00 USD 9,86 11.08.2025 RBC Capital Markets 76,00 USD -1,77 11.08.2025 Redaktion finanzen.net

