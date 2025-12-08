DAX24.086 +0,2%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
AKTIE IM FOKUS 2: Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen hoch

08.12.25 10:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
7,82 EUR 1,77 EUR 29,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
39,68 EUR 2,18 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs aktualisiert, Analystenkommentar, Charttechnik)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es am Vormittag um fast ein Viertel nach oben auf 7,50 Euro. Auf diesem Niveau handelte die Aktie letztmals Anfang April.

Wer­bung

Klöckner & Co bestätigte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDAX notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.

Kurzfristig wandele sich die Aktie von Klöckner & Co nun zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Sollte Worthington Steel eine attraktive Kaufofferte unterbreiten, könnten Anleger die Prämie mitnehmen und sich verabschieden. Scheitere der Deal, wäre die Nachricht vom Wochenende ein "temporärer Katalysator".

Maßgeblich für ein Gelingen des Deals ist Schlamp zufolge das Verhalten des Großaktionärs Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält.

Wer­bung

Aus charttechnischer Sicht könnten Klöckner & Co nun aus dem im März begonnenen Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Nächste Zielmarke wäre das Zwischenhoch von Mitte März bei 8,18 Euro.

Die Aktien von Salzgitter stiegen am Montag um 2,6 Prozent. Der Stahlhersteller könnte mit seinem Segment Stahlhandel mittelbar von den Gesprächen über eine Übernahme von Klöckner & Co. profitieren. Die Sparte Handel trug in den ersten neun Monaten etwa 30 Prozent zum Salzgitter-Umsatz bei und könnte nun höher bewertet werden.

Zudem stuften die Experten der Schweizer Bank UBS die Salzgitter-Aktie auf "Buy" hoch./bek/tih/zb

