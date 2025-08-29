DAX24.010 +0,5%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,32 +1,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.154 +0,6%Euro1,1707 +0,2%Öl68,32 +0,3%Gold3.470 +0,6%
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch

01.09.25 14:11 Uhr
Labor Day in USA und Kanada

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,48 EUR -0,60 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Zahlungsdienstleister PayPal. Für mehr Details, hört doch mal rein


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
