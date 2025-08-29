So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Oracle-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die Oracle-Aktie wurde im August 2025 von 3 Analysten analysiert.
2 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Oracle-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 291,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 65,54 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 226,13 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|280,00 USD
|23,82
|29.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Oracle News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen