So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysten-Prognosen

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Oracle-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Die Oracle-Aktie wurde im August 2025 von 3 Analysten analysiert.

2 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Oracle-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 291,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 65,54 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 226,13 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 280,00 USD 23,82 29.08.2025 DZ BANK - - 06.08.2025

Redaktion finanzen.net