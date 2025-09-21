DAX 23.527 -0,5%ESt50 5.442 -0,3%Top 10 Crypto 15,31 -4,3%Dow 46.418 +0,2%Nas 22.783 +0,7%Bitcoin 95.505 -2,8%Euro 1,1800 +0,5%Öl 66,56 -0,2%Gold 3.746 +1,6%
Oracle Aktie

WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

20:46 Uhr
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Mit der Ersetzung der bisherigen Chefin Safra Catz durch eine Doppelspitze aus Clay Magouyrk und Mike Sicilia verstärke der Softwarekonzern den Fokus auf Cloud-Infrastruktur und KI-basierte Anwendungen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Rückkehr zu einer Doppelspitze - in der Vergangenheit verbunden mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung bei Oracle oder Branchenkollegen wie SAP und Salesforce - sorge allerdings für Bedenken, was eine klare Unternehmensführung und Strategieumsetzung angehe./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

20:46 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Oracle Kaufen DZ BANK
10.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

