Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 248,58 USD.
Das Papier von Oracle legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 248,58 USD. Kurzfristig markierte die Oracle-Aktie bei 249,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 248,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 332.658 Oracle-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 345,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Bei 119,01 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 108,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 USD aus.
Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
