Oracle Aktie
Marktkap. 708,02 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit Mietsoftware (Cloud). Er sieht Oracle darin als "neue Kraft" und geht davon aus, dass der SAP-Konkurrent seine langfristigen Ziele auf dem anstehenden Kapitalmarkttag deutlich nach oben revidieren wird. Anleger könnten einen jüngsten Rücksetzer vom Hoch nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 292,18
|Abst. Kursziel*:
23,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 291,46
|Abst. Kursziel aktuell:
23,52%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)