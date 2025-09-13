DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,41 +0,1%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

08:51 Uhr
Oracle Buy
Oracle Corp.
251,45 EUR 1,90 EUR 0,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit Mietsoftware (Cloud). Er sieht Oracle darin als "neue Kraft" und geht davon aus, dass der SAP-Konkurrent seine langfristigen Ziele auf dem anstehenden Kapitalmarkttag deutlich nach oben revidieren wird. Anleger könnten einen jüngsten Rücksetzer vom Hoch nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 292,18		 Abst. Kursziel*:
23,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 291,46		 Abst. Kursziel aktuell:
23,52%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

08:51 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Oracle Kaufen DZ BANK
10.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

