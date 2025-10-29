Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Abend südwärts
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 275,41 USD.
Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,9 Prozent auf 275,41 USD nach. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 271,40 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,00 USD. Zuletzt wechselten 1.465.838 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 131,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Oracle seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 311,00 USD.
Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
