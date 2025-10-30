DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.854 -1,0%Euro1,1633 +0,2%Öl64,62 -0,4%Gold3.973 +0,7%
US-Präsident Trump trifft Chinas Staatschef Xi in Südkorea

30.10.25 05:49 Uhr

BUSAN (dpa-AFX) - Im laufenden Handels- und Zollstreit treffen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an diesem Donnerstag im südkoreanischen Busan. Die Staatsoberhäupter der beiden größten Volkswirtschaften der Welt werden sich um 03.00 Uhr deutscher Zeit (11.00 Uhr Ortszeit) treffen, wie das Weiße Haus ankündigte.

Es ist das erste Treffen der beiden seit 2019. Damals hatte Trump als US-Präsident in seiner ersten Amtszeit Xi im japanischen Osaka während des G20-Gipfels getroffen.

Die beiden Staatschefs dürften unter anderem über US-Zölle auf chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden sprechen. Zudem dürfte Trump von China Einsatz für den Kampf gegen das Opioid Fentanyl einfordern, das in den USA zu vielen Drogentoten führt. Und er wird voraussichtlich chinesische Käufe von Sojabohnen aus den Vereinigten Staaten thematisieren, die zuletzt ausgeblieben waren. Trump hatte mehrfach in Aussicht gestellt, einen Deal mit China erreichen zu wollen./jon/DP/he