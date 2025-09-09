Oracle Aktie
Marktkap. 572,96 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Oracle Neutral
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 270,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 337,68
|Abst. Kursziel*:
-20,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 337,82
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,08%
|
Analyst Name:
Mark R Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
