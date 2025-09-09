DAX 23.634 -0,4%ESt50 5.360 -0,2%Top 10 Crypto 16,00 +4,0%Dow 45.507 -0,5%Nas 21.989 +0,5%Bitcoin 97.269 +2,0%Euro 1,1726 +0,1%Öl 66,79 +0,4%Gold 3.646 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Oracle 871460 RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Darum steigt der Eurokurs leicht zum US-Dollar Darum steigt der Eurokurs leicht zum US-Dollar
S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: Diese Dividende sieht NortonLifeLock für Aktionäre vor S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: Diese Dividende sieht NortonLifeLock für Aktionäre vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Oracle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Oracle Aktien-Sparplan
288,80 EUR +82,70 EUR +40,13 %
STU
337,82 USD +96,22 USD +39,83 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 572,96 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 871460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ORCL

JP Morgan Chase & Co.

Oracle Neutral

16:21 Uhr
Oracle Neutral
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
288,80 EUR 82,70 EUR 40,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Neutral

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 337,68		 Abst. Kursziel*:
-20,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 337,82		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,08%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

16:21 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:16 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Oracle Buy UBS AG
09.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

dpa-afx KI-Profiteure Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Optimismus in Europa: Am Mittwochnachmittag Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus
dpa-afx WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Oracle strahlt mit KI-Ausblick positiv ab; SAP Dax-Spitze
finanzen.net XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittwochmittag
Zacks Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
Zacks SAP Expands Sovereign Cloud to Power Europe's Digital & AI Innovation
Benzinga SAP Expands Sovereign Cloud Portfolio To Strengthen Europe&#39;s Tech Independence
PR Newswire SAP Expands Full-Stack Sovereign Cloud Capabilities with On-Site Deployment Model
PR Newswire SAP Expands Full-Stack Sovereign Cloud Capabilities with On-Site Deployment Model
PR Newswire SAP Deepens European Cloud Sovereignty Offering to Unlock Regional AI Innovation
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, buy
PR Newswire SAP Executives to Participate in Upcoming Investor Events in Q3 2025
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen