Oracle Aktie

250,55 EUR +1,00 EUR +0,40 %
293,53 USD -14,26 USD -4,63 %
Marktkap. 707,47 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Oracle Hold

10:36 Uhr
Oracle Hold
Oracle Corp.
250,55 EUR 1,00 EUR 0,40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 202 auf 306 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Laut Analyst Nay Soe Naing waren die vom Softwarekonzern vermeldeten, noch nicht realisierten Umsätze im ersten Quartal ein "Hammer". Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, erhöhte er in Anbetracht beeindruckend hoher Auftragsbestände seine mittelfristigen Erwartungen deutlich./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 306,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 292,18		 Abst. Kursziel*:
4,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 293,53		 Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 281,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

10:36 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Oracle Kaufen DZ BANK
10.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
