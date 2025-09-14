Oracle Aktie
Marktkap. 707,47 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 202 auf 306 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Laut Analyst Nay Soe Naing waren die vom Softwarekonzern vermeldeten, noch nicht realisierten Umsätze im ersten Quartal ein "Hammer". Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, erhöhte er in Anbetracht beeindruckend hoher Auftragsbestände seine mittelfristigen Erwartungen deutlich./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Oracle Hold
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 306,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 292,18
|Abst. Kursziel*:
4,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 293,53
|Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 281,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|10:36
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:36
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.