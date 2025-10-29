DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,10 +1,0%Gold3.997 +1,4%
Kurs der Oracle

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Mittwochnachmittag billiger

29.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 274,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
235,05 EUR -6,40 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 274,74 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 271,40 USD. Bei 281,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 861.834 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 25,82 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,68 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 311,00 USD je Oracle-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Das EPS lag bei 1,01 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 14,93 Mrd. USD gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
