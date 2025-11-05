Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Mittwochabend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Zuletzt stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 251,23 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 251,23 USD. Kurzfristig markierte die Oracle-Aktie bei 252,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 990.905 Oracle-Aktien.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 27,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,63 Prozent.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 311,00 USD für die Oracle-Aktie.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.12.2025 terminiert.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

