OTS: DEKRA SE / DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis ...

DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis für heute,

eine klare Richtung für morgen (FOTO)

Stuttgart (ots) - DEKRA blickt zum Abschluss seines 100-jährigen Jubiläums auf

ein Jahr zurück, das von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war - geprägt

von Stabilität, klaren Prioritäten und hoher Resilienz. Trotz eines anhaltend

herausfordernden Umfelds, das durch hohe Volatilität, geopolitische

Unsicherheiten und schwache wirtschaftlichen Bedingungen in mehreren

europäischen Märkten gekennzeichnet ist, erwartet DEKRA für das Gesamtjahr 2025

ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und insgesamt ein

stabiles Ergebnis auf Vorjahresniveau. In den ersten zehn Monaten des Jahres

liegt das Umsatzplus im Kerngeschäft bei rund 4 Prozent.

"2025 war für DEKRA ein ganz besonderes Jahr - wir haben unser 100-jähriges

Bestehen gewürdigt. Nur wenige Unternehmen erreichen einen solchen Meilenstein,

und auf diese Leistung sind wir sehr stolz", sagt Stan Zurkiewicz, CEO und

Vorstandsvorsitzender von DEKRA. "Zugleich hat uns dieses Jahr vor

wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen gestellt. Aber: Unser

starkes Fundament trägt. Wir haben Kurs gehalten, uns auf das Wesentliche

konzentriert und verlässlich geliefert. Dafür möchte ich dem gesamten DEKRA Team

von Herzen danken."

Während einzelne Märkte mit wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen hatten, blieb

das globale TIC-Kerngeschäft (Testing, Inspection, Certification) robust. Das

Fahrzeugprüfgeschäft behauptete seine internationale Stärke und steht mit

weltweit mehr als 32 Millionen Prüfungen pro Jahr sinnbildlich für Vertrauen und

Verlässlichkeit im Alltag - und bestätigt die Position von DEKRA als weltweite

Nummer eins in der Fahrzeugprüfung. Auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und

digitaler Sicherheit entwickelte sich die Nachfrage positiv, gestützt durch

stetige Erweiterungen im Dienstleistungsportfolio und starke

Kundenpartnerschaften.

Investitionen als wichtiger Bestandteil der Zukunftssicherung

Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleiben

kontinuierliche Investitionen in moderne Prüf- und Zertifizierungseinrichtungen

ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens.

Zwischen 2022 und 2024 hat DEKRA jährlich insgesamt rund 140 Millionen Euro,

2025 rund 150 Millionen Euro in zukunftsgerichtete Investitionen getätigt - von

moderner Infrastruktur bis hin zu neuen Systemen und der Weiterentwicklung von

Test- und Prüfkapazitäten. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Ausbau des DEKRA

Lausitzrings, der heute zu den führenden Testumgebungen für automatisiertes und

vernetztes Fahren zählt. Dort wurde im Jubiläumsjahr das neue DEKRA Batterie

Test Center eröffnet, das erstmals alle Arten von relevanten Batterietests unter

einem Dach vereint. Darüber hinaus wurden im Laufe der Jahre in Asien und Europa

neue 5G- und WiFi-Prüfeinrichtungen geschaffen und das Photovoltaik-Labor

erweitert.

Auch in den kommenden Jahren plant DEKRA gezielte Zukunftsinvestitionen in Höhe

von rund 150 Millionen Euro pro Jahr. "Alle Investitionen folgen dabei einer

klaren Leitlinie: Nicht die Breite entscheidet, sondern die gezielte Wirksamkeit

- wir investieren dort, wo wir DEKRA langfristig stärken und unsere Zukunft

sichern", erklärt DEKRA Finanz- und Personalvorstand Wolfgang Linsenmaier.

Ein starkes Team entscheidet

Diese Investitionen schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum in

strategischen Schlüsselbereichen - und dafür braucht es qualifizierte und

engagierte Menschen. Allein in Deutschland wurden bei DEKRA 2025 etwa 560 neue

Mitarbeitende eingestellt, aktuell sind mehr als 750 Stellen zu besetzen,

insbesondere in technischen und prüfnahen Funktionen. Dies unterstreicht den

Anspruch von DEKRA, in der Kernregion weiter zu wachsen, in der das Unternehmen

bereits der größte Anbieter ist. Der Zuwachs neuer Prüfingenieurinnen und

-ingenieure, die internationale Zusammenarbeit in über 60 Ländern und der

gelebte Teamgeist über alle Bereiche hinweg zeigen, dass Engagement und

Zusammenhalt weiterhin zu den stärksten Erfolgsfaktoren des Unternehmens

gehören. "Unsere Mitarbeitenden sind das Fundament unseres Erfolgs, und wir

wachsen weiter", betont Wolfgang Linsenmaier. "In diesem Jubiläumsjahr wurde

besonders sichtbar, mit wie viel Kompetenz, Pragmatismus und

Verantwortungsbewusstsein unsere Teams weltweit handeln."

Verantwortung für Klimaschutz

Auch in den Bereichen soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit setzte DEKRA

wichtige Akzente. Durch das neu initiierte "DEKRA Climate Impact"-Programm

engagiert sich das Unternehmen unter anderem gemeinsam mit UNICEF, WWF und NABU.

Durch die Partnerschaft mit UNICEF sollen in den kommenden Jahren mehr als

860.000 Kinder und ihre Familien in den von den Folgen des Klimawandels am

stärksten betroffenen Regionen der Welt Zugang zu sauberem Wasser erhalten.

"Unser Jubiläumsmotto 'Securing the Future' bedeutet nicht nur, Technologien

sicher zu gestalten", betont CEO Stan Zurkiewicz. "Sicherheit ist ein

gesellschaftlicher Wert, der uns alle betrifft. Als Unternehmen wollen wir einen

positiven Beitrag für die Welt um uns herum leisten - über unser tägliches

Geschäft hinaus. Wir übernehmen Verantwortung für die Menschen von heute und für

die Generationen von morgen."

Mit Zuversicht ins neue Jahr

Mit Blick auf das kommende Jahr sieht sich DEKRA solide aufgestellt. Die

Unternehmensplanung sieht für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzwachstum im

mittleren einstelligen Prozentbereich vor. 2026 werden im Rahmen der Strategie

2030+ gezielte Wachstumsimpulse in den strategischen Geschäftsfeldern Mobilität,

Digitales Vertrauen und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen. Im Bereich

Mobilität baut DEKRA Services für elektrische und automatisierte Fahrzeuge

weiter aus. Unter dem Dach der Digital Trust Services werden Prüfverfahren für

funktionale Sicherheit, Cybersecurity und KI-Validierung gebündelt. Das

Geschäftsfeld Nachhaltigkeit wächst entlang der Energiewende - von Wind und

Photovoltaik über Wasserstoff bis zu Batteriesystemen. Diese inhaltlichen

Schwerpunkte werden begleitet durch die Stärkung von Kompetenzen innerhalb der

Belegschaft, neue internationale Partnerschaften und die Modernisierung der

Infrastruktur.

"2025 war ein Jahr, in dem DEKRA einmal mehr Resilienz und Stärke gezeigt hat",

fasst Stan Zurkiewicz zusammen. "Wir haben die Grundlage gelegt, um in den

kommenden Jahren die richtigen Impulse zu setzen. Denn wir können nur dann zur

sicheren Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen, wenn wir unsere

eigene Zukunft verlässlich gestalten. Unser Jubiläum war eine Gelegenheit,

unsere 100-jährige Erfolgsgeschichte zu würdigen, und zugleich den Beginn des

nächsten Jahrhunderts voller Erfolg und Wirkung einzuleiten: Wir sichern die

Zukunft - bewusst, verantwortungsvoll und mit einem starken Team."

Über DEKRA

Seit 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel

gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat

sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten

Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung

entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden

mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit

weiter voranzutreiben - ganz im Sinne des DEKRA Jubiläumsmottos "Securing the

Future". Im Jahr 2024 hat DEKRA einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro erzielt.

Rund 48.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf Kontinenten mit

qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im Einsatz. DEKRA

gehört mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der

nachhaltigsten Unternehmen weltweit.

