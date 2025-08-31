Politik im Blick

Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger.

Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten.

Auch in Deutschland schwächelte die Branche: Im DAX gaben Vonovia via XETRA zuletzt um 3,95 Prozent auf 26,49 Euro nach und im MDAX waren Aroundtown mit -4,49 Prozent auf 3,19 Euro und TAG Immobilien mit -4,35 Prozent auf 14,52 Euro unter den größten Verlierern, während LEG Immobilien 3,43 Prozent auf 68,95 Euro nachgab.

Wer­bung Wer­bung

Im Fokus stehen die zinsempfindlichen Branchenwerte wegen derzeit anziehender Zinsen für Staatsanleihen, die den Immobilienmarkt bremsen und Finanzierungskosten verteuern können.

Vor allem für französische Titel sind derzeit steigende Renditen zu beobachten, die ein Niveau deutlich über denen von Griechenland erreicht haben. Dabei sorgt das drohende Ende der französischen Mitte-Rechts-Regierung für Verunsicherung, nachdem Frankreichs Premier François Bayrou im Streit um den Staatshaushalt angekündigt hatte, am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)