DAX23.562 -2,0%ESt505.298 -1,3%Top 10 Crypto15,63 +2,5%Dow44.981 -1,2%Nas21.190 -1,2%Bitcoin94.578 +1,5%Euro1,1646 -0,5%Öl68,31 +0,2%Gold3.492 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street startet tiefer -- NIO setzt mehr um -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kraft Heinz-Aktie tiefer: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie tiefer: Unternehmensaufspaltung geplant
NIO-Aktie im Minus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen NIO-Aktie im Minus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Politik im Blick

Vonovia, Aroundtown & Co.: Renditen von Staatsanleihen steigen und belasten Immobilienaktien

02.09.25 14:54 Uhr
Immobilienaktien unter Druck: Steigende Anleiherenditen belasten Vonovia, Aroundtown & Co. | finanzen.net

Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
70,95 EUR -0,15 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
15,32 EUR 0,19 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
26,30 EUR -1,20 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten.

Auch in Deutschland schwächelte die Branche: Im DAX gaben Vonovia via XETRA zuletzt um 3,95 Prozent auf 26,49 Euro nach und im MDAX waren Aroundtown mit -4,49 Prozent auf 3,19 Euro und TAG Immobilien mit -4,35 Prozent auf 14,52 Euro unter den größten Verlierern, während LEG Immobilien 3,43 Prozent auf 68,95 Euro nachgab.

Wer­bung

Im Fokus stehen die zinsempfindlichen Branchenwerte wegen derzeit anziehender Zinsen für Staatsanleihen, die den Immobilienmarkt bremsen und Finanzierungskosten verteuern können.

Vor allem für französische Titel sind derzeit steigende Renditen zu beobachten, die ein Niveau deutlich über denen von Griechenland erreicht haben. Dabei sorgt das drohende Ende der französischen Mitte-Rechts-Regierung für Verunsicherung, nachdem Frankreichs Premier François Bayrou im Streit um den Staatshaushalt angekündigt hatte, am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE, Aroundtown SA

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen