Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

02.09.25 20:43 Uhr
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.605,15 USD -9,95 USD -0,38%
News
Baumwolle
0,65 USD -0,00 USD -0,43%
News
Bleipreis
1.953,85 USD 11,20 USD 0,58%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR -0,01 EUR -0,51%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,50 EUR 1,00 EUR 1,10%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,00 USD -0,01 USD -0,46%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.529,14 USD 52,54 USD 1,51%
News
Haferpreis
3,06 USD -0,00 USD -0,08%
News
Heizölpreis
62,61 USD 2,64 USD 4,41%
News
Holzpreis
537,00 USD -11,50 USD -2,10%
News
Kaffeepreis
3,86 USD -0,12 USD -3,00%
News
Kakaopreis
5.273,00 GBP -19,00 GBP -0,36%
News
Kohlepreis
96,65 USD 0,25 USD 0,26%
News
Kupferpreis
9.804,40 USD -0,45 USD -0,00%
News
Lebendrindpreis
2,40 USD -0,02 USD -0,98%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,53%
News
Maispreis
4,04 USD 0,06 USD 1,38%
News
Mastrindpreis
3,64 USD -0,02 USD -0,47%
News
Milchpreis
17,25 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
559,20 USD -0,25 USD -0,04%
News
Nickelpreis
15.264,00 USD 80,00 USD 0,53%
News
Ölpreis (Brent)
69,07 USD 0,91 USD 1,34%
News
Ölpreis (WTI)
65,57 USD 1,57 USD 2,45%
News
Orangensaftpreis
2,58 USD 0,17 USD 7,14%
News
Palladiumpreis
1.139,00 USD 0,50 USD 0,04%
News
Palmölpreis
4.385,00 MYR 68,00 MYR 1,58%
News
Platinpreis
1.407,50 USD -2,00 USD -0,14%
News
Rapspreis
468,50 EUR 1,50 EUR 0,32%
News
Reispreis
11,89 USD 0,05 USD 0,38%
News
Silberpreis
40,90 USD -0,34 USD -0,82%
News
Sojabohnenmehlpreis
275,60 USD -9,60 USD -3,37%
News
Sojabohnenölpreis
0,52 USD 0,01 USD 0,99%
News
Sojabohnenpreis
10,24 USD -0,14 USD -1,30%
News
Super Benzin
1,65 EUR -0,01 EUR -0,30%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
182,50 EUR -4,00 EUR -2,14%
News
Zinkpreis
2.839,85 USD 24,45 USD 0,87%
News
Zinnpreis
35.124,00 USD -400,00 USD -1,13%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -1,22%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 1,57 Prozent auf 3.531,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3.476,60 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 41,24 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagabend um -0,87 Prozent auf 40,88 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,14 Prozent auf 1.411,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.409,50 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:38 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,31 Prozent auf 1.142,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.138,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (68,15 US-Dollar) geht es um 1,47 Prozent auf 69,16 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,47 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 65,58 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,01 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Indes gibt der Lebendrindpreis nach. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,42 US-Dollar am Vortag auf 2,40 US-Dollar nach unten (--0,98 Prozent).

Daneben wertet der Maispreis um 20:16 Uhr auf. Es geht 1,38 Prozent auf 4,04 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,98 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,65 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,47 Prozent.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -1,30 Prozent auf 10,24 US-Dollar, nach 10,37 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -3,37 Prozent auf 275,60 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 283,60 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 0,99 Prozent auf 0,52 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,51 US-Dollar stand.

Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagabend um -1,22 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,53 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,95 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,53 Prozent.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 17,27 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 4,41 Prozent auf 62,61 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 59,97 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Holzpreis bei 540,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (548,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,55 Prozent.

