Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 1,57 Prozent auf 3.531,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3.476,60 US-Dollar gelegen hatte.
Nach 41,24 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagabend um -0,87 Prozent auf 40,88 US-Dollar gesunken.
Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,14 Prozent auf 1.411,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.409,50 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:38 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,31 Prozent auf 1.142,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.138,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (68,15 US-Dollar) geht es um 1,47 Prozent auf 69,16 US-Dollar nach oben.
Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,47 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 65,58 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,01 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.
Indes gibt der Lebendrindpreis nach. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,42 US-Dollar am Vortag auf 2,40 US-Dollar nach unten (--0,98 Prozent).
Daneben wertet der Maispreis um 20:16 Uhr auf. Es geht 1,38 Prozent auf 4,04 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,98 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,65 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,47 Prozent.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -1,30 Prozent auf 10,24 US-Dollar, nach 10,37 US-Dollar am Vortag.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -3,37 Prozent auf 275,60 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 283,60 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 0,99 Prozent auf 0,52 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,51 US-Dollar stand.
Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagabend um -1,22 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.
Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,53 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,00 US-Dollar.
Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,95 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,53 Prozent.
Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 17,27 US-Dollar.
Währenddessen legt der Heizölpreis um 4,41 Prozent auf 62,61 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 59,97 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Holzpreis bei 540,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (548,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,55 Prozent.
