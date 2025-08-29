Experten sehen bei Under Armour-Aktie Potenzial

Experten-Einschätzungen

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Under Armour-Aktie.

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der Under Armour-Aktie abgegeben.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Under Armour mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Under Armour ein Kursziel von 6,250 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,25 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 5,000 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 8,00 USD 60,00 08.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 5,00 USD - 08.08.2025

Redaktion finanzen.net