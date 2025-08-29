Experten sehen bei Under Armour-Aktie Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Under Armour-Aktie.
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der Under Armour-Aktie abgegeben.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Under Armour mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Under Armour ein Kursziel von 6,250 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,25 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 5,000 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|8,00 USD
|60,00
|08.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|5,00 USD
|-
|08.08.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.01.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.01.2024
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
