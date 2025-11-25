Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Under Armour. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 4,50 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 4,50 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,59 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 774.989 Under Armour-Aktien.
Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,53 USD. 134,26 Prozent Plus fehlen der Under Armour-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,90 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,25 USD.
Am 06.11.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,27 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1,40 Mrd. USD umgesetzt.
Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,046 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Alle: Alle Empfehlungen