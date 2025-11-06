Under Armour Aktie
Marktkap. 1,71 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V
ISIN US9043111072
Symbol UAA
Under Armour Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Matthew Boss attestierte dem Sportartikelhersteller am Freitag ein durchwachsenes zweites Geschäftsquartal. Er vermerkte dabei den vom Unternehmen angedeuteten Effekt, dass Umsätze vom dritten in das zweite Quartal vorgezogen wurden. Er sieht darin ein Signal, dass der Konsens im dritten Quartal vielleicht nicht erreicht wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / EST
Zusammenfassung: Under Armour Underweight
|Unternehmen:
Under Armour Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 5,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 4,55
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 4,65
|Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
|
Analyst Name:
Matthew Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 6,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Under Armour Inc.
|15:01
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15:01
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15:01
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.24
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.24
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.24
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.23
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.23
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.23
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.23
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.