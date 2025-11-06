DAX 23.471 -1,1%ESt50 5.560 -0,9%MSCI World 4.301 -0,5%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.762 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1578 +0,3%Öl 63,62 +0,1%Gold 3.988 +0,3%
Under Armour Aktie

3,90 EUR +0,01 EUR +0,37 %
STU
4,65 USD +0,09 USD +1,86 %
BTT
Marktkap. 1,71 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V

ISIN US9043111072

Symbol UAA

JP Morgan Chase & Co.

Under Armour Underweight

15:01 Uhr
Under Armour Underweight
Under Armour Inc.
Under Armour Inc.
3,90 EUR 0,01 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Matthew Boss attestierte dem Sportartikelhersteller am Freitag ein durchwachsenes zweites Geschäftsquartal. Er vermerkte dabei den vom Unternehmen angedeuteten Effekt, dass Umsätze vom dritten in das zweite Quartal vorgezogen wurden. Er sieht darin ein Signal, dass der Konsens im dritten Quartal vielleicht nicht erreicht wird./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Zusammenfassung: Under Armour Underweight

Unternehmen:
Under Armour Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 5,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 4,55		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 4,65		 Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
Analyst Name:
Matthew Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 6,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Under Armour Inc.

15:01 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.25 Under Armour Buy UBS AG
mehr Analysen

