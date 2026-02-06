DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.529 +1,7%Top 10 Crypto 9,1235 +9,5%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 57.935 -2,9%Euro 1,1809 +0,0%Öl 68,05 +1,1%Gold 4.959 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick
Under Armour Aktie

6,36 EUR +1,04 EUR +19,47 %
STU
7,43 USD -0,14 USD -1,85 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,25 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V

ISIN US9043111072

Symbol UAA

Barclays Capital

Under Armour Equal Weight

08:01 Uhr
Under Armour Equal Weight
Under Armour Inc.
6,36 EUR 1,04 EUR 19,47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Under Armour von 5 auf 8 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Geschäftsquartal - anders als vom Konsens gedacht - auch dank eines steuerlichen Einmaleffekts einen Gewinn je Aktie erzielt, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Sanierungsprozess noch andauere, gehe das Management vom erreichten Tiefpunkt aus./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Zusammenfassung: Under Armour Equal Weight

Unternehmen:
Under Armour Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 8,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 7,56		 Abst. Kursziel*:
5,82%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 7,43		 Abst. Kursziel aktuell:
7,67%
Analyst Name:
Adrienne Yih 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 6,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Under Armour Inc.

08:01 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Buy UBS AG
mehr Analysen

