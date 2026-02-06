Under Armour Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V
ISIN US9043111072
Symbol UAA
Under Armour Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Under Armour von 5 auf 8 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Geschäftsquartal - anders als vom Konsens gedacht - auch dank eines steuerlichen Einmaleffekts einen Gewinn je Aktie erzielt, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Sanierungsprozess noch andauere, gehe das Management vom erreichten Tiefpunkt aus./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Under Armour Equal Weight
|Unternehmen:
Under Armour Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 8,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 7,56
|Abst. Kursziel*:
5,82%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 7,43
|Abst. Kursziel aktuell:
7,67%
|
Analyst Name:
Adrienne Yih
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 6,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
