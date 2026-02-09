DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.691 -2,1%Euro1,1895 -0,2%Öl69,03 -0,2%Gold5.025 -0,7%
Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

10.02.26 22:32 Uhr
Der S&P 500 gab heute nach.

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 0,33 Prozent auf 6.941,81 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54,511 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,147 Prozent fester bei 6.975,04 Punkten in den Handel, nach 6.964,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.986,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.937,53 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.966,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.832,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.066,44 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Bei 7.002,28 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.780,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Datadog A (+ 13,74 Prozent auf 129,67 USD), Masco (+ 8,67 Prozent auf 77,82 USD), Marriott (+ 8,50 Prozent auf 359,35 USD), Hasbro (+ 7,48 Prozent auf 104,00 USD) und Quest Diagnostics (+ 7,37 Prozent auf 205,35 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Becton, Dickinson (-17,22 Prozent auf 171,68 USD), Under Armour (-10,70 Prozent auf 6,84 USD), Under Armour (-9,80 Prozent auf 7,09 USD), S&P Global (-9,71 Prozent auf 401,08 USD) und Raymond James Financial (-8,75 Prozent auf 158,48 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 34.643.826 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,784 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 9,28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Becton, Dickinson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

