Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,47 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Die Under Armour-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,47 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107.126 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Bei 10,53 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 135,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 7,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 06.11.2025. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,40 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,046 USD je Under Armour-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren bedeutet
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet
Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Nachrichten zu Under Armour Inc.
Analysen zu Under Armour Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.01.2024
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen