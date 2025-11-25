DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.831 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag nordwärts

25.11.25 16:09 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,47 USD.

Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Die Under Armour-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,47 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107.126 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 10,53 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 135,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 7,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 06.11.2025. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,40 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,046 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

