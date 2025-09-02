DAX23.987 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,24 +0,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.415 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl67,75 -0,5%Gold3.474 +0,8%
DAX startet höher -- Asiens Börsen uneins - Nikkei fällt - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen
Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Geplanter Börsengang von STADA fällt aus - Finanzinvestor übernimmt
10 vor 9

Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

01.09.25 08:01 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX etwas höher erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörsliche Indikationen zeitweise mit leichten Gewinnen.

2. Börsen in Fernost uneins: Nikkei tiefrot - Hang Seng beflügelt

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um kräftige 1,66 Prozent tiefer bei 42.008,89 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite hingegen um leichte 0,12 Prozent höher bei 3.862,65 Zählern.

In Hongkong sind unterdessen deutliche Gewinne zu sehen: Der Hang Seng steigt zeitweise um 1,77 Prozent auf 25.520,45 Stellen.

3. VW-Aktie: Millionenstrafe in Brasilien wegen Sklavenarbeit

Volkswagen ist in Brasilien zur Zahlung einer Millionenstrafe wegen sklavenähnlicher Arbeit auf einer Amazonas-Farm während der Militärdiktatur verurteilt worden. Zur Nachricht

4. BBVA ändert Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende ab

Die spanische Bank BBVA hat ihre Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat. Zur Nachricht

5. Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn

Die milliardenschwere Ausschreibung für einen großen Teil des Berliner S-Bahn-Netzes ist nach jahrelangen Verzögerungen entschieden. Zur Nachricht

6. Aktien von SoftBank, SK Hynix, Samsung und Co. nach Marvell-Ausblick schwach

Schwache Vorgaben von der NASDAQ belasten die Tech-Werte in China und der gesamten Region. Auslöser war der schwache Ausblick von Marvell Technology am Freitag. Zur Nachricht

7. Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten

Wer die Restaurantrechnung per Revolut-App teilt und auf seinem Rechner den Vivaldi-Browser nutzt, mag in manchen Kreisen als spleeniger Außenseiter gelten. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier! - Sieg gegen Union Berlin

Borussia Dortmund eröffnet aus deutscher Sicht die kommende Saison in der Champions League. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise stehen unter Druck. So verbilligte sich der WTI um 0,22 auf 63,78 Dollar, während Brent um 0,91 auf 67,21 Dollar verliert.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1712 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

