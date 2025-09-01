DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- BBVA im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den neuen Monat starten. Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.

Der TecDAX beendete die Vorwoche unterdessen 1,03 Prozent leichter bei 3.704,77 Einheiten. Der DAX dürfte am Montag knapp unter der Marke von 24.000 Zählern starten, die er in der Vorwoche unterschritten hatte. Der Rekordstand von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt damit in Reichweite. Von den US-Märkten sind zum Wochenauftakt zunächst keine Impulse zu erwarten. Wegen des Feiertags beginnt der Handel dort erst am Dienstag - in einem Monat, der bei Anlegern ohnehin einen eher schwachen Ruf genießt. Die September-Bilanz ist "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor im Oktober der goldene Herbst oft ein starkes Schlussquartal einleitet, kommentierte IG-Markets-Experte Christian Henke laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten ging es im Freitagshandel abwärts. Der EURO STOXX 50 verlor zum Start bereits leicht. Auch im Anschluss blieb er auf rotem Terrain. Er beendete die Handelswoche 0,77 Prozent im Minus bei 5.355,14 Punkten. "Frankreich lastet aktuell wie ein dunkler Schatten über den Indizes der Eurozone ", hieß es laut "Dow Jones Newswires" bei QC Partners. Premier Bayrou warnte zuletzt vor einer Krise ähnlich wie in Großbritannien unter Liz Truss, sollte das Parlament den Sparhaushalt ablehnen. Zudem drohen mögliche Ratingherabstufungen. "Zusätzlich belastend wirkt das heutige Monatsende an den Aktienmärkten - viele institutionelle Investoren neigen dazu Gewinne mitzunehmen und etwas Risiko aus den Gesamtportfolien zu reduzieren", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow laut dpa-AFX. Konjunkturseitig standen am Freitag die deutschen Inflationsdaten im Fokus: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Am Nachmittag folgten in den USA der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed: Im Juli blieb die Inflationsrate weitgehend unverändert - damit steigen die Chancen auf eine Zinssenkung der Fed im September. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss im Minus. Der Dow Jones notierte zum Börsenstart bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45.544,88 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Ver schloss 1,15 Prozent im Minus bei 21.455,55 Zählern. Im Freitagshandel kam es an den US-Börsen zu Gewinnmitnahmen. Laut Marktbeobachtern sei dies darauf zurückzuführen, dass am kommenden Montag in den USA ein Feiertag begangen wird und die Börse in New York geschlossen bleibt. Auch blieben frische Impulse aus den Inflationsdaten aus: Der von der Fed bevorzugte Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stagnierte im Juli bei einer Jahresrate von 2,6 Prozent und entsprach damit den Erwartungen der Ökonomen. Die Entwicklung stärkt die Spekulationen auf eine Zinssenkung im September. Laut Marktpreisdaten rechnen Anleger aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,2 Prozent mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte - nach 83,2 Prozent vor Veröffentlichung der Daten.

Die US-Konsumausgaben privater Haushalte stiegen derweil im Juli etwas kräftiger als im Juni, ebenso legten die privaten Einkommen etwas stärker zu. Analysten hatten diese Entwicklung prognostiziert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



