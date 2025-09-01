DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.939 -0,7%Euro1,1712 +0,2%Öl67,20 -1,4%Gold3.477 +0,9%
Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Biogen, BBVA im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Stimmung in Chinas Industrie weiterhin angespannt Stimmung in Chinas Industrie weiterhin angespannt
Heute im Fokus

DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- BBVA im Fokus

aktualisiert 01.09.25 07:26 Uhr

Biogen-Aktie: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland. BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier! - Sieg gegen Union Berlin. Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten. Continental, ElringKlinger, Dürr & Co.: Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den neuen Monat starten.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.
Der TecDAX beendete die Vorwoche unterdessen 1,03 Prozent leichter bei 3.704,77 Einheiten.

Der DAX dürfte am Montag knapp unter der Marke von 24.000 Zählern starten, die er in der Vorwoche unterschritten hatte. Der Rekordstand von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt damit in Reichweite. Von den US-Märkten sind zum Wochenauftakt zunächst keine Impulse zu erwarten. Wegen des Feiertags beginnt der Handel dort erst am Dienstag - in einem Monat, der bei Anlegern ohnehin einen eher schwachen Ruf genießt. Die September-Bilanz ist "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor im Oktober der goldene Herbst oft ein starkes Schlussquartal einleitet, kommentierte IG-Markets-Experte Christian Henke laut dpa-AFX.

Top Themen

Aktien von SoftBank, SK Hynix, Samsung und Co. nach negativem Marvell-Ausblick im Ausverkauf
Tech-Werte

News-Ticker

Börsenchronik

29.08.25Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
28.08.25DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
27.08.25US-Börsen letztlich in Grün -- DAX schließt in Rot -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn -- Snowflake, CrowdStrike, MongoDB, PayPal, Novo Nordisk im Fokus
26.08.25DAX schließt tiefer -- US-Börsen letztlich fest -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clarlogies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokusa Techno
25.08.25Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
