DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +1,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.119 +0,6%Euro1,1702 +0,1%Öl68,19 +0,1%Gold3.474 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- Wall Street bleibt zu -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
DAX aktuell

Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - Schlusskurs über 24.000er-Marke

01.09.25 18:10 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - Trotz fehlender Impulse: Warum der DAX die 24.000-Punkte-Marke knackt! | finanzen.net

Der DAX startete verhalten optimistisch in den September und sprang wieder über die 24.000-Punkte-Marke. Aus den USA waren heute feiertagsbedingt keine Impulse zu erwarten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.037,3 PKT 135,1 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann die Montagssitzung mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent bei 24.012,04 Zählern. Im weiteren Verlauf hielt er sich oberhalb der Nulllinie und schloss 0,57 Prozent höher bei 24.037,33 Punkten. Damit hat das Börsenbarometer die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke übersprungen, unter die er in der Vorwoche gerutscht war.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Feiertag in USA - China im Fokus

Für eine positive Grundstimmung sorgte derweil der Umsatzsprung durch KI-bezogene Produkte beim chinesischen Handelsriesen Alibaba. Zudem hellte sich in der Euroregion die Stimmung in den Industrieunternehmen im August etwas stärker auf als zunächst ermittelt. Für Deutschland allerdings wurde die erste Schätzung minimal nach unten korrigiert.

24.000er-Marke beim DAX: Vorbote einer Jahresendrally?

Für den DAX gehe es erst einmal weiter darum, die 24.000er Marke nicht aus den Augen zu verlieren oder - besser noch - sie wieder zu halten, damit keine neuen Kursverluste drohten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter.

Wer­bung

Laut den Experten des Bernecker Börsendienstes sind die kommenden fünf Tage nach "Labor Day" nun besonders interessant. Im historischen Vergleich seien sie ein Frühindikator dafür gewesen, ob es eine Jahresendrally geben werde oder nicht. "Das wird spannend, denn diesmal geht es um die Frage: deutliche Korrektur oder New High."

Fed, Zölle, Arbeitsmarkt: Unruhiges Börsenfahrwasser voraus

Wie unruhig es werden könnte, lässt nicht nur der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August erahnen, der eine wichtige Indikation für die Zinsentscheidung der US-Notenbank sein könnte. Obendrein werden wohl auch noch zwei wichtige Prozesse vor dem Supreme Court, dem obersten US-Gerichtshof, entschieden.

Wer­bung

Einerseits geht es um die Rechtmäßigkeit der Zölle des US-Präsidenten und andererseits um die von Donald Trump angestrebte Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook. "Und jede dieser beiden Entscheidungen wird weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung der USA und damit auch für die Entwicklung der Börsen haben", warnt Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Hier in Europa bleibe zudem Frankreich ein großer Unsicherheitsfaktor für die Börsen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

18:11ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet September über 24.000 Punkten
18:10Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - Schlusskurs über 24.000er-Marke
17:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Aufwind
17:56Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet September über 24.000 Punkten
17:45XETRA-SCHLUSS/Freundlich - DAX wieder über 24.000 Punkte
17:19Germany's Pistorius: New Rheinmetall arms plant sends signal
17:15Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
17:10Viltrox verstärkt die L-Mount-Allianz: Neuer Partner für Leica und Co.
mehr