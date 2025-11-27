DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.940 +1,1%Euro1,1597 ±-0,0%Öl63,34 +0,4%Gold4.158 -0,1%
Selenskyj deutet Spitzentreffen an

27.11.25 20:46 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für kommende Woche ein Spitzentreffen in den Gesprächen über ein Ende des Krieges angedeutet. "Nächste Woche stehen nicht nur für unsere Delegation, sondern auch für mich wichtige Verhandlungen an, und wir bereiten einen soliden Boden für diese Verhandlungen vor", sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew.

Details nannte der ukrainische Staatschef nicht. Allerdings steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine über einen Friedensplan im Raum, dass Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte. Zuletzt signalisierten beide Seiten, dass es eine weitgehend gemeinsame Position gibt. Es gebe nur noch kleine Unterschiede, hieß es - wobei es sein kann, dass sich dahinter die zentrale Frage verbirgt, wie mit den russisch besetzten Gebieten der Ukraine umgegangen werden soll.

Kremlchef Wladimir Putin hat bekräftigt, dass es keine Einigung geben wird, wenn die ukrainische Armee nicht ihre letzten Stellungen in den Gebieten Donezk und Luhansk im Donbass räumt. Die Ukraine lehnt dies bislang ab und will juristisch nicht auf besetztes Gebiet verzichten.

Selenskyj: Moskau ignoriert Friedensbemühungen

Selenskyj sagte: "Der russische Krieg dauert an, und wir alle hören, dass Russland die Bemühungen der wichtigsten Mächte der Welt ignoriert, den Krieg wirklich zu beenden mit einem dauerhaften Frieden." Ob es Frieden geben werde, hänge aber nicht von den Drohungen Russlands ab.

Putin hat vor mehr als dreieinhalb Jahren den großangelegten Einmarsch in das Nachbarland angeordnet./fko/DP/he