"Neutral"

Continental-Aktie gibt im schwachen DAX leicht nach - Oddo stuft hoch

02.09.25 11:47 Uhr
Continental-Aktie leicht im Minus im schwachen DAX - Oddo hebt Bewertung an

Die Aktien von Continental haben sich am Dienstag gegen schwachen Gesamtmarkttrend gestemmt und dabei von einer Studie der Bank Oddo BHF profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,90 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.765,9 PKT -271,4 PKT -1,13%
Charts|News|Analysen

Das Continental-Papier gab zuletzt via XETRA um 0,5 Prozent auf 75,54 Euro nach, während der DAX um 1,1 Prozent sank.

Die Experten von Oddo BHF lobten den Wandel des Autozulieferers hin zu einem reinen Reifenhersteller, der zunächst in die Abspaltung des Autogeschäfts münde und dann in den Verkauf des Schlauchleitungs- und Lagerelemente-Geschäfts ContiTech. Mittlerweile sei dies allerdings im Aktienkurs eingepreist, weshalb er die Aktie von "Underperform" auf nur "Neutral" hochstufte. Das Kursziel setzten sie von 70 auf 79 Euro nach oben.

/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Continental, Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
