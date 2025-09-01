Continental-Aktie gibt im schwachen DAX leicht nach - Oddo stuft hoch
Die Aktien von Continental haben sich am Dienstag gegen schwachen Gesamtmarkttrend gestemmt und dabei von einer Studie der Bank Oddo BHF profitiert.
Werte in diesem Artikel
Das Continental-Papier gab zuletzt via XETRA um 0,5 Prozent auf 75,54 Euro nach, während der DAX um 1,1 Prozent sank.
Die Experten von Oddo BHF lobten den Wandel des Autozulieferers hin zu einem reinen Reifenhersteller, der zunächst in die Abspaltung des Autogeschäfts münde und dann in den Verkauf des Schlauchleitungs- und Lagerelemente-Geschäfts ContiTech. Mittlerweile sei dies allerdings im Aktienkurs eingepreist, weshalb er die Aktie von "Underperform" auf nur "Neutral" hochstufte. Das Kursziel setzten sie von 70 auf 79 Euro nach oben.
Weitere Continental News
Continental, Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
