Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) gewinnt am Nachmittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,6 Prozent auf 340,19 USD zu.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,6 Prozent im Plus bei 340,19 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 340,82 USD an. Mit einem Wert von 332,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 724.906 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Mit einem Zuwachs von 59,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 157,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,82 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 114,49 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,316 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen