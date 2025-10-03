Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Freitagabend tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 345,79 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 345,79 USD. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 344,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 350,88 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.775.501 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,85 USD) erklomm das Papier am 22.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei 157,87 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 54,35 Prozent wieder erreichen.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 114,49 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -0,316 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

