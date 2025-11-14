DAX23.832 -0,9%Est505.688 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Profil
Auf Kurs

W&W-Aktie dennoch tiefer: Jahresziele bestätigt

14.11.25 09:24 Uhr
W&W-Aktie schwächelt dennoch: Jahresprognose bleibt! | finanzen.net

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wüstenrot & Württembergische AG
13,86 EUR -0,12 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Jahresprognose wurde bestätigt, wie aus dem am Freitag im baden-württembergischen Kornwestheim vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Demnach soll der Konzernüberschuss 2025 deutlich über dem Wert des Vorjahres liegen, als 36 Millionen Euro verdient wurden. Die Zuwächse im Neugeschäft und im Bestand untermauerten dieses Ziel, hieß es von W&W weiter. Besonders deutlich legte in den ersten drei Quartalen das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherung zu, es wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum prozentual zweistellig.

Im XETRA-Handel verliert die W&W-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 13,80 Euro.

/lew/stk

KORNWESTHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: Wüstenrot & Württembergische AG

