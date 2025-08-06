DAX24.287 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,59 -0,2%Gold3.356 ±0,0%
Unwetterschäden im Fokus

Wüstenrot & Württembergische-Aktie etwas fester: W&W verdient wieder Geld

14.08.25 11:46 Uhr
Wüstenrot & Württembergische-Aktie mit kleinen Gewinnen: W&W kehrt in die Gewinnzone zurück | finanzen.net

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) ist dank ausgebliebener Unwetterschäden im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wüstenrot & Württembergische AG
14,86 EUR -0,02 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 91 Millionen Euro nach einem Verlust von 14 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit auf gutem Weg zu einer deutlichen Gewinnsteigerung im laufenden Jahr.

Wer­bung

Im Gesamtjahr 2024 war der Gewinn von W&W wegen hoher Unwetterschäden im Südwesten der Republik auf nur noch 36 Millionen Euro eingebrochen. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch über 141 Millionen Euro verdient. 2022 hatte der Gewinn sogar bei 238 Millionen gelegen.

Die Wüstenrot & Württembergische-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent höher bei 14,94 Euro.

/stw/stk

KORNWESTHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: Wüstenrot & Württembergische AG

