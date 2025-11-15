Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht hätte

DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.433 +1,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
15.11.25 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in VeChain Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0157 USD 0,0002 USD 1,11%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0,024260 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 412.195,04 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 14.11.2025 auf 0,015539 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.405,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,95 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 04.11.2025 bei 0,014054 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

