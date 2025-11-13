DAX24.257 -0,5%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.776 +1,3%Euro1,1621 +0,2%Öl63,18 +0,8%Gold4.229 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight', Ziel bleibt 3900 Franken

13.11.25 13:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3.445,00 CHF -1,00 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Givaudan AG

DatumRatingAnalyst
12:01Givaudan OverweightBarclays Capital
11.11.2025Givaudan BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Givaudan HoldDeutsche Bank AG
