ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight', Ziel bleibt 3900 Franken
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
Nachrichten zu Givaudan AG
Analysen zu Givaudan AG
|12:01
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.10.2025
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.2025
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
