Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

ICP-Anlage im Blick

Bei einem frühen Internet Computer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Internet Computer kostete am 14.11.2024 7,978 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 125,34 ICP. Die Investition hätte nun einen Wert von 678,53 USD, da Internet Computer am 14.11.2025 5,413 USD wert war. Damit wäre das Investment um 32,15 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,891 USD und wurde am 30.10.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 06.12.2024 bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net