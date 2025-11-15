DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.433 +1,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
ICP-Anlage im Blick

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

15.11.25 11:03 Uhr
Bei einem frühen Internet Computer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
5,2841 USD -0,1293 USD -2,39%
Charts|News

Internet Computer kostete am 14.11.2024 7,978 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 125,34 ICP. Die Investition hätte nun einen Wert von 678,53 USD, da Internet Computer am 14.11.2025 5,413 USD wert war. Damit wäre das Investment um 32,15 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,891 USD und wurde am 30.10.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 06.12.2024 bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

