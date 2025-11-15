DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.478 +1,4%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag

15.11.25 17:23 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Nachmittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
76.188,5376 CHF 993,7524 CHF 1,32%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
82.477,7873 EUR 1.098,6771 EUR 1,35%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
72.844,8993 GBP 961,0844 GBP 1,34%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.815.286,4179 JPY 195.460,3795 JPY 1,34%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
95.863,9403 USD 1.264,7877 USD 1,34%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.519,5837 CHF 47,4888 CHF 1,92%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.727,5715 EUR 52,1615 EUR 1,95%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.409,0083 GBP 45,7645 GBP 1,94%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
489.947,1064 JPY 9.307,4291 JPY 1,94%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.170,2566 USD 60,2261 USD 1,94%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
112,3386 CHF 1,7627 CHF 1,59%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
121,6119 EUR 1,9418 EUR 1,62%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
107,4084 GBP 1,7014 GBP 1,61%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.844,8591 JPY 346,0258 JPY 1,61%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
141,3496 USD 2,2391 USD 1,61%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7766 CHF -0,0144 CHF -0,81%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9233 EUR -0,0151 EUR -0,78%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6987 GBP -0,0135 GBP -0,79%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
345,4741 JPY -2,7550 JPY -0,79%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2354 USD -0,0178 USD -0,79%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
741,2073 CHF 11,7534 CHF 1,61%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
802,3929 EUR 12,9457 EUR 1,64%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
708,6784 GBP 11,3438 GBP 1,63%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
144.131,8989 JPY 2.307,0507 JPY 1,63%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 1,27 Prozent auf 95.798,41 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 94.599,15 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 12,62 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 36,9 Prozent.

Nach 98,03 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 5,92 Prozent auf 103,83 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 1,92 Prozent auf 3.169,76 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.110,03 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 504,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (481,97 US-Dollar).

Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht 0,40 Prozent auf 2,244 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,253 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 435,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (392,61 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 10,88 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 0,5051 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,5003 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2606 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2925 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2927 US-Dollar.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 1,76 Prozent auf 933,84 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 917,69 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1627 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1580 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,45 Prozent auf 141,13 US-Dollar, nach 139,11 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,52 Prozent auf 15,56 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 15,18 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:10 auf. Es geht 1,76 Prozent auf 14,11 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,87 US-Dollar stand.

Zudem legt Sui zu. Um 1,83 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:10 auf 1,779 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 1,747 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com