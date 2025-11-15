Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 1,27 Prozent auf 95.798,41 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 94.599,15 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 12,62 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 36,9 Prozent.

Nach 98,03 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 5,92 Prozent auf 103,83 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 1,92 Prozent auf 3.169,76 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.110,03 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 504,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (481,97 US-Dollar).

Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht 0,40 Prozent auf 2,244 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,253 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 435,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (392,61 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 10,88 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 0,5051 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,5003 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2606 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2925 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2927 US-Dollar.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 1,76 Prozent auf 933,84 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 917,69 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1627 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1580 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,45 Prozent auf 141,13 US-Dollar, nach 139,11 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,52 Prozent auf 15,56 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 15,18 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:10 auf. Es geht 1,76 Prozent auf 14,11 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,87 US-Dollar stand.

Zudem legt Sui zu. Um 1,83 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:10 auf 1,779 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 1,747 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.