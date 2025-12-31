Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Vormittag.

Am Mittwochvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um 0,06 Prozent auf 88.356,08 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (88.413,54 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 11,63 EUR beträgt die Performance seit Auflage 26,1 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 77,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (78,74 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,19 Prozent.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,10 Prozent auf 2.966,83 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.969,91 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:40 auf. Es geht 0,73 Prozent auf 599,17 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 594,84 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,867 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,875 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 440,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (438,64 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,49 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3510 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3495 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2076 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2104 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergab. Tron sinkt 0,91 Prozent auf 0,2835 US-Dollar, nach 0,2861 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,52 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 864,80 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 860,29 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1230 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 125,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 124,86 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 12,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,56 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,14 Prozent auf 12,39 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,41 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Sui um 0,49 Prozent auf 1,441 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,434 US-Dollar gemeldet wurde.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.