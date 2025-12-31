DAX24.490 +0,6%Est505.783 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.358 +0,1%Euro1,1722 -0,2%Öl61,13 -1,2%Gold4.311 -0,7%
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

31.12.25 09:48 Uhr
Kryptokurse am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.156,9398 CHF 141,1983 CHF 0,20%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.358,1505 EUR 91,7058 EUR 0,12%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.771,2312 GBP 119,2282 GBP 0,18%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.832.308,9953 JPY 2.663,4182 JPY 0,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
88.334,2795 USD -79,2583 USD -0,09%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.355,2395 CHF 3,3283 CHF 0,14%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.529,8495 EUR 1,5609 EUR 0,06%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.208,0069 GBP 2,6788 GBP 0,12%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
464.364,6266 JPY -189,4561 JPY -0,04%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.965,4713 USD -4,4436 USD -0,15%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
99,5802 CHF 0,6992 CHF 0,71%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
106,9627 EUR 0,6664 EUR 0,63%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
93,3551 GBP 0,6369 GBP 0,69%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.633,4622 JPY 102,3038 JPY 0,52%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
125,3809 USD 0,5174 USD 0,41%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
687,0013 CHF 5,7293 CHF 0,84%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
737,9333 EUR 5,5706 EUR 0,76%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
644,0549 GBP 5,2432 GBP 0,82%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
135.450,8020 JPY 884,6305 JPY 0,66%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
865,0001 USD 4,7126 USD 0,55%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4809 CHF -0,0038 CHF -0,26%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,5907 EUR -0,0054 EUR -0,34%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,3883 GBP -0,0039 GBP -0,28%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
291,9795 JPY -1,2872 JPY -0,44%
Charts|News

Am Mittwochvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um 0,06 Prozent auf 88.356,08 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (88.413,54 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 11,63 EUR beträgt die Performance seit Auflage 26,1 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 77,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (78,74 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,19 Prozent.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,10 Prozent auf 2.966,83 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.969,91 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:40 auf. Es geht 0,73 Prozent auf 599,17 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 594,84 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,867 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,875 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 440,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (438,64 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,49 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3510 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3495 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2076 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2104 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergab. Tron sinkt 0,91 Prozent auf 0,2835 US-Dollar, nach 0,2861 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,52 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 864,80 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 860,29 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1230 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 125,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 124,86 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 12,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,56 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,14 Prozent auf 12,39 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,41 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Sui um 0,49 Prozent auf 1,441 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,434 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com