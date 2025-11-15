Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Performance-Check

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Toncoin verlieren können.

Toncoin notierte am 14.11.2024 bei 5,232 USD. Bei einer TON-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 191,14 Toncoin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 348,86 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.11.2025 auf 1,825 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 348,86 USD, was einer negativen Performance von 65,11 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,825 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,899 USD und wurde am 04.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net