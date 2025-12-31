DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.659 +0,1%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Devisen im Blick

Eurokurs gefallen - Die Entwicklungen am Devisenmarkt am Silvestertag

31.12.25 22:30 Uhr
EUR/USD: Wie sich Euro und Dollar am Silvestertag bewegen | finanzen.net

Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete im späten New Yorker Handel zuletzt 1,1741 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1750 (Dienstag: 1,1757) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8510 (0,8505) Euro gekostet.

Am letzten Handelstag des Jahres fehlt es an Impulsen. In den USA wurden lediglich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese waren in der vergangenen Woche überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. In Europa wurde an Silvester keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern hatten die Börsen schon am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025.

Im Vergleich zum Jahresstart hat der Euro zum Dollar merklich zugelegt. Im Januar hatte der Euro nur rund 1,04 Dollar gekostet. US-Präsident Donald Trump hatte vermehrt Druck auf die Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. Es werden im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten weitere Leitzinssenkungen erwartet. Die EZB hat hingegen keine Zinssenkungen mehr in Aussicht gestellt. Dies stützt tendenziell den Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com, Ferumov / Shutterstock.com