Mitten im Krypto-Crash: Zcash explodiert erneut! Wird Bitcoin Hyper das toppen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt war schonmal besser. Seit der Pleite von FTX im Jahre 2022 war die Angst der Krypto-Community nicht mehr so stark ausgeprägt wie derzeit. Der Crypto Fear & Greed Index auf Coinmarketcap zeigt mit 16 Punkten einen Wert an, der für die blanke Panik unter Anlegern spricht. Die meisten großen Coins wie Bitcoin, Solana & Ethereum haben in den letzten Wochen starke Kursverluste erlitten und einige Meme Coins sind regelrecht in sich zusammengefallen.

Inmitten dieses ganzen Chaos gibt es jedoch auch einen Coin, der Analysten und Anleger gleichermaßen stark überrascht. Die Rede ist von Zcash ($ZEC). Der 2016 gelaunchte Coin konnte trotz der Schwierigkeiten am Kryptomarkt allein in den letzten 24 Stunden um mehr als 26 Prozent explodieren und die langfristigen Aussichten sehen sogar noch deutlich besser aus.

(Der Kurs von Zcash ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 26 Prozent angestiegen und könnte noch deutlich höher steigen – Quelle: coinmarketcap.com)

Wie weit kann Zcash jetzt steigen?

Da sich der gesamte Kryptomarkt derzeit eigentlich eher nach unten bewegt, ist es besonders erstaunlich, dass Zcash solche Tagesgewinne wie heute erzielen kann. Wenn Panik herrscht, fallen nämlich im Regelfall auch gute Coins, einfach nur deshalb, weil Anleger in Panik ihr Kapital abziehen und Cash halten wollen. Die hohe relative Stärke von Zcash ist gerade in diesen stürmischen Zeiten also besonders positiv und aussagekräftig.

Dabei ist der Coin schon vor Monaten über den EMA 200 gestiegen, danach über den EMA 50 und hat dabei im Tageschart einen extrem starken und dynamischen Aufwärtstrend gebildet. Dabei bewegt sich der mittelfristige gleitende Durchschnitt vom langfristigen weg. Das bedeutet, das kurzfristige Momentum in Zcash nimmt weiter zu, was ein starkes bullishes Zeichen ist und dafür spricht, dass $ZEC in den nächsten Wochen weiter steigen könnte.

(Der Kurs von Zcash ist in den letzten Wochen, wobei er über den EMA 50 in Rot und den EMA 200 in Blau gestiegen ist – Quelle: Tradingview.com)

Neben dem starken Aufwärtstrend und dem ansteigenden Momentum, die in Verbindung mit der hohen relativen Stärke zum allgemeinen Kryptomarkt schon extrem starke bullishe Signale sind, zeigt derzeit auch der trendfolgende Momentumindikator MACD ein Kaufsignal an. Das ist einer der treffsichersten Indikatoren am Kryptomarkt und ein Kaufsignal im MACD zeigt häufig weitere Anschlusskäufe an, die den Kurs eines Coins noch weiter nach oben treiben.

Interessant dabei ist, dass Zcash trotz des fulminanten Kursanstiegs von 1.500 Prozent seit Ende September auf 680 US-Dollar noch immer weit unter seinem Allzeithoch notiert. Dieses wurde nämlich im Jahr 2016 bei 5.941,80 US-Dollar markiert. Sollte die Dynamik in $ZEC anhalten, ist es durchaus wahrscheinlich, dass im Jahr 2026 ein neues Allzeithoch markiert werden könnte. Das liegt etwa 790 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Daher profitieren Anleger bei Zcash derzeit nicht nur von hoher relativer Stärke, sondern zusätzlich noch von einem gigantischen Renditepotenzial in naher Zukunft. Damit bietet Zcash laut Analysten derzeit ähnliche mögliche Gewinne wie der neue $HYPER-Token von Bitcoin Hyper.

Jetzt mehr über $HYPER erfahren.

Hat Bitcoin Hyper jetzt mehr Potenzial?

Ähnlich wie Zcash ist Bitcoin Hyper ein Projekt, das Bitcoin sehr nahesteht und die digitale Leitwährung outperformen könnte. Denn während $ZEC sehr ähnlich wie die größte und älteste Kryptowährung der Welt aufgebaut und ebenfalls auf 21 Mio. Stück limitiert ist, befasst sich Bitcoin Hyper mit einem anderen Aspekt von Bitcoin.

Hier wird nämlich eine Layer-2-Lösung entwickelt, die es ermöglicht, die Vorteile von Solana und moderneren Blockchains auch mit Bitcoin zu nutzen. Das bedeutet, dass vor allem voller Zugang zu DeFi-Anwendungen geschaffen wird, sodass sich auch auf Bitcoin Zinsen verdienen lassen, etwa durch Staking, durch das Verleihen der Coins oder durch das Bereitstellen von Liquidität auf dezentralen Börsen. Das könnte sich als echter Gamechanger für den gesamten Kryptomarkt erweisen.

(Der native $HYPER-Token von Bitcoin Hyper könnte eine ähnlich starke Kursentwicklung hinlegen wie $ZEC – Quelle: bitcoinhyper.com)

Der $HYPER-Token hat in den letzten Wochen des ICOs einen unglaublichen Erfolg nach dem anderen erzielt. Neben dem Aufbau einer starken und mehrere Zehntausend Anleger umfassenden Community äußert sich das in einer explosiv ansteigenden Nachfrage. Bitcoin Hyper kommt nämlich mit dem nativen Token $HYPER, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Schon jetzt haben Anleger fast 28 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

Das könnte aber erst der Beginn eines Nachfrageschocks sein, der nach dem Launch des Coins zu einem explosiv ansteigenden Kurs führen kann. Anleger, die den günstigen Einstiegskurs im Presale genutzt haben, könnten dabei extrem hohe Gewinne einfahren. Allerdings ist der günstigste Preis nur noch für wenige Stunden garantiert, da schon bald eine Preiserhöhung im Presale von $HYPER stattfindet. Wer vorher kauft, profitiert also bereits von einem ersten Buchgewinn.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.