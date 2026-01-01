DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -1,7%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.660 +0,2%Euro1,1746 ±0,0%Öl61,29 +0,6%Gold4.374 +1,4%
Devisen im Blick

Warum sich der Euro zum Dollar kaum verändert

02.01.26 08:05 Uhr
Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Indizes
10-year US Treasury Note VIX (Volatility)
4,7 PKT -0,3 PKT -5,22%
News|Analysen

Am frühen Vormittag des ersten Handelstags im neuen Jahr wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1743 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie zum Jahresende 2025 am Mittwoch.

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering. Im Handelsverlauf stehen aber noch Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

Am Vormittag werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone und am Nachmittag entsprechende Daten aus den USA erwartet.

/jkr/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

